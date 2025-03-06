На місцевому рівні діти самі можуть зголошуватись до участі в олімпіадах, без подання вчителів

Міністерство освіти і науки змінило правила проведення шкільних олімпіад. Одним із нововведень є скасування шкільного етапу щорічних учнівських предметних олімпіад, пише «Освіта.ua».

Усі зміни МОН презентувало в Положенні про учнівський олімпіадний та турнірний рух. Головними нововведеннями буде скасування шкільного етапу та можливість участі українських учнів з-за кордону: вони приєднуватимуться до ІІ етапу олімпіади і писатимуть її дистанційно з дотриманням академічної доброчесності.

З наступного навчального року всеукраїнські олімпіади проводитимуть у три етапи, а не в чотири, як було раніше:

І етап – місцевий з відкритою реєстрацією для всіх охочих. Школярі зможуть взяти участь у ньому без посередництва школи чи вчителів, самостійно пройшовши попередню реєстрацію.

ІІ етап – обласний, до якого долучаються учасники з-за кордону та учні наукових ліцеїв. Учасники з усіх областей матимуть однакові завдання.

ІІІ етап – державний, в якому змагатимуться також переможці закордонного округу та учні УФМЛ (в олімпіадах з математики, астрономії, фізики).

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Зʼявиться також нова STEM-олімпіада. На заміну інтернет-олімпіадам тепер будуть інтелектуальні змагання з дисциплін природничої, математичної, технологічної та інформатичної освітніх галузей серед учнів 9-11 класів шкіл та профтехів. Вона відбуватиметься у 2 етапи: очний і заочний.