Найкраще тести склали вчителі української мови Херсонщини і Луганщини

Перший етап сертифікації пройшли 1717 педагогів із 2240 зареєструваних. Це вчителі початкових класів, української мови і літератури, математики, історії та громадянських дисциплін. Найкраще із тестами справилися філологи Луганщини і Херсонщини. Найгірші результати у вчителів математики. Такі результати оприлюднив Український центр оцінювання якості освіти, пише «Освіторія».

«Ті учасники, які за підсумками цього етапу – незалежного тестування фахових знань та вмінь педагогічних працівників – набрали менше 60% максимальної кількості тестових балів, уважають такими, що не склали іспиту, відтак їх не допущено до участі в наступному етапі», – пояснює УЦОЯО.

Найкраще у відсотковому відношенні перший етап подолали:

вчителі історії і громадянських дисциплін (93%);

вчителі початкових класів (81%).

Найгірший результат поки що у вчителів математики, до другого етапу потрапив лише кожен другий зареєстрований учасник.

«Найгірший показник у буковинських вчителів математики – лише 16,67% ідуть на другий тур сертифікації. Від Херсонщини жоден освітянин не зареєструвався на тестування з математики та історії, не було представників і від Луганщини на першому етапі в історії та громадянських дисциплінах», – зазначають у Центрі.

На наступних етапах вчителі проведуть самооцінювання власної педагогічної майстерності й вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

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Рейтинг за областями

Пройшли тестування 100% зареєстрованих вчителів з таких категорій:

вчителі початкових класів Херсонщини;

вчителі української мови і літератури Херсонщини;

вчителі української мови і літератури Луганщини;

вчителів історії та громадянських дисциплін.

Таблиця результатів першого етапу сертифікації вчителів за областями (УЦОЯО)

Одні з найнижчих показників у педагогів Закарпаття.