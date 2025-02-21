За свій креативний педагогічний підхід Галина Чепак отримала від міста 100 тис. грн премії

26-річну вчительку початкових класів львівської школи №86 Галину Чепак торік обрали найкращою педагогинею на Освітній премії Львова. Пресслужба міської ради поспілкувалася з нею та переказує поради іншим педагогам, що треба робити, щоб діти вранці з радістю йшли до школи. Своїм учням Галина Чепак дає можливість побачити, відчути наочно те, про що пишуть у підручниках. Уроки у її класі перетворюються на цікавий квест.

Далі поради від найкращої вчительки Львова 2024 року.

Інтерактивне навчання

Навчання треба робити інтерактивним, яскравим і практичним, щоб дітям було цікаво.

«Щоб вони могли доторкнутися до всього, про що ми їх вчимо. Якщо це рослина – то ми її саджаємо. Якщо це ґрунт – я приношу його в клас, щоб діти могли його побачити і пощупати. Якщо робот чи будинок, то ми складаємо їх зі сірникових коробочок чи леґо. Тобто йдеться про навчання через дію», – пояснює Галина Чепак.

Підтримка учнів у всьому

Вчителька і школярі все роблять разом: йдуть гуляти, їдять морозиво, ліплять сніговика. Галина Чепак намагається бути для учнів другом, але водночас не втрачати авторитет, щоб вони прислухалися до її порад.

«Коли у школі був тиждень стилів, ми всі разом були в піжамах. Коли був день безпеки на дорозі, ми всі прийшли одягнені в червоний, зелений, жовтий колір і робили світлофор. Перед зимовими святами ми приносили новорічні атрибути – я одягла ріжки оленя з маленькими дзвониками», – розповідає педагогиня.

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

Ініціатива цікавих проєктів

У класі Галина Чепак реалізовує різні цікаві проєкти. Наприклад, «День з екоторбинкою», «День рекордів», «Озеленення шкільного подвірʼя», «Здоровий перекус».

«Я помітила в їхніх ланч-боксах цукерки, батончики та інші солодощі. Вони це на перерві їдять, а на уроці скаржаться, що болить животик. Вирішила, що треба це змінити. І ми разом сформували здоровий ланч-бокс. Батьки нас підтримали. Мої діти куштували насіння, горішки, сухофрукти і зрозуміли, що це смачно. Тепер вони набираються сил та енергії між уроками через корисний перекус», – пояснює вчителька.

Креатив для мотивації

Щоб діти не втрачали бажання вчитися, вчителям щоразу доводиться придумувати щось нове, креативити, дивувати учнів.

«Якось у нас в школі був день улюбленої іграшки. Я інтегрувала цю тему до математики, читання, української мови. Іграшки у нас і до дошки ходили, і вправи виконували. Я щоразу придумую нові методи, як їх зацікавити на уроках. Також з колегами обмінюємось досвідом, думками, ініціативами», – пригадує вчителька.

Підтримка і щирі емоції

Коли дитина приходить у клас сумна, однокласники підтримують її. Варто вчити дітей озвучувати свої почуття, їхні причини та надавати підтримку один одному.

«Вони говорять максимально мудрі і дорослі фрази: “все буде добре”, “не хвилюйся”, “ми переможемо”. Потім обнімуть і дитина одразу відчуває підтримку, її настрій покращується. І я не приховую від них своїх емоцій: що я втомлена, бо вночі не спала через шахеди чи з інших причин. Вони кажуть, що теж втомилися. Ми один одному пожаліємося, тоді кажемо: “Ну, що, працюємо?” – “Так, давайте”. Отак разом, в команді, долаємо труднощі і рухаємося вперед», – ділиться вчителька.

Нестандартна комунікація з батьками

Галина Чепак не проводить звичні для усіх батьківські збори. Замість них відбуваються творчі інтерактивні зустрічі. Вчителька прагне здружити батьків у неформальній обстановці. Вони разом п’ють чай після важкого робочого дня, обговорюють актуальні проблеми в класі, грають в інтерактивні ігри. Такі неформальні зустрічі допомагають вирішити нагальні питання чи проблеми класу і не викликають у батьків негативних емоцій.