На конкурс подали заявки 420 педагогів

У Львові відзначили 150 переможців «Освітньої премії Львова». Вперше троє лауреатів отримали по 100 тисяч гривень, усі інші – по 35 тисяч. Про це 22 грудня повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Премію 100 тис. грн та призи від партнерів (ноутбук та подорож до Фінляндії) отримали:

найкраща вчителька – вчителька початкових класів школи №86 Галина Чепак. Є ініціаторкою проєктів «День з екоторбинкою», озеленення шкільного подвірʼя, «Здоровий перекус», благодійних акцій. Мріє створити у школі куточок для перезавантаження і відпочинку вчителів.

– вчителька початкових класів школи №86 Галина Чепак. Є ініціаторкою проєктів «День з екоторбинкою», озеленення шкільного подвірʼя, «Здоровий перекус», благодійних акцій. Мріє створити у школі куточок для перезавантаження і відпочинку вчителів. найкраща вихователька – логопединя ясел-садка №153 Олена Бущак. Є авторкою методології для вчителів-логопедів, що працюють з дітьми, які перебувають у важких життєвих обставинах. Організаторка та координаторка роботи кабінету Монтессорі-педагогіки у своєму садку. Мріє відкрити центр розвитку із підтримкою для сімей у складний час.

– логопединя ясел-садка №153 Олена Бущак. Є авторкою методології для вчителів-логопедів, що працюють з дітьми, які перебувають у важких життєвих обставинах. Організаторка та координаторка роботи кабінету Монтессорі-педагогіки у своєму садку. Мріє відкрити центр розвитку із підтримкою для сімей у складний час. найкращий керівник гуртка – керівник гуртка Центру туризму, спорту та екскурсій «Школа гідів» Тарас Олексин. Найважливішими своїми досягненнями вважає цифровізацію роботи центру, розробку численних квестів і курсів та створення першого офіційного путівника Сихівським районом Львова. Мріє перетворити Центр на молодіжний осередок з туристичними, довколаісторичними, спортивними, медійними та просвітницькими напрямами, які будуть по-справжньому затребуваними серед дітей та молоді.

Список інших 150 переможців, які отримали по 35 тис. грн премії, дивіться тут. Загалом цього року на конкурс освітяни подали рекордну кількість заявок — 420.

«Обирати найкращих серед достойних – найскладніше. Але ця премія мотивує рухатися вперед і розширювати горизонти. Скільки ми інвестуємо в освіту, стільки вкладаємо у власне майбутнє. Розвиваємо освіту разом, бо це важливо», – наголосив міський голова Львова.

Нагадаємо, з наступного року талановиті і професійні вчителі зможуть отримувати зарплату до 30 тисяч гривень. Додаткове преміювання передбачене для педагогів, які пройдуть конкурсний трирівневий відбір. Також міська рада відзначила найкращих учнів Львова. 15 найуспішніших школярів міста отримали по 30 тис. грн премії.