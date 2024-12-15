Фінал олімпіади провели в безпечному укритті

У Львові вчетверте відбулася всеукраїнська олімпіада «Квести і Тести». Цього року у ній в онлайн-режимі взяли участь понад 5000 учасників, а у фіналі змагалися 80 найсильніших школярів. Переможці отримали подарунки і премії, загальний призовий фонд олімпіади становить 640 тис. грн, повідомили у пресслужбі ЛМР.

«Якщо ти учень і знаєш добре предмет – то можеш принести додому 50 тис. грн. І це не ярмарок щедрості. Це олімпіада з англійської мови, математика та мультитест для наймолодших, яку організовує НІТ – Навчання і Технології (і платить кошти), підтримує управління освіти і супроводжує управління ІТ Львова», – повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Для участі в олімпіаді учні мали заздалегідь зареєструватися. За свої знання переможці отримали 50 тис. грн за перше місце, 20 тис. грн – за друге місце, 10 тис. грн – за третє місце. Усі інші фіналісти (переможці 4-10 місць в кожному з 3 по 10 клас) отримали призи від КІТ та партнерів: брендовані шопери, павербанки, пляшки для води, сертифікати та інші.

Грошові премії на олімпіаді «Квести і Тести» отримали:

Команди Молодші 2013:

1. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29 м. Львова.

2. Середня загальноосвітня школа №34 імені Маркіяна Шашкевича м. Львова.

3. Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міської ради.

Загальні:

1. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29 м. Львова.

2. Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

3. Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міської ради.

Індивідуальні. Молодші 2013:

1. Фурда Богдан (школа №29 м. Львова).

2. Любунь Олег (школа №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської).

3. Фаркаш Денис (Львівська гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов).

Загальні:

1. Піх Матвій (Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка).

2. Геча Дмитро (школа №29 м. Львова).

3. Токарчук Олександр (Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса).

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Цього року в олімпіаді могли взяти участь учні 3-10 класів з таких предметів:

3-4 класи – мультипредметний тест;

5-6 класи – мультипредметний тест;

7-8 класи – англійська мова;

9-10 класи – математика.

«Квести і Тести» – це сучасний формат всеукраїнських олімпіад, організований цифровою платформою «Навчання і Технології». Їх організовують для того, щоб сформувати у дітей розуміння цінності знань.