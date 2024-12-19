Щороку для преміювання обиратимуть нових вчителів

У Львові талановиті і професійні вчителі зможуть отримувати зарплату до 30 тисяч гривень. Додаткове преміювання передбачене для педагогів, які пройдуть конкурсний трирівневий відбір. Додаткові виплати нараховуватимуть впродовж року за програмою «Педагоги, що надихають», яку міські депутати підтримали на сесії 19 грудня.

Як повідомили у пресслужбі ЛМР, за програмою напрацюють порядок визначення переможців, які отримуватимуть доплати. Міський голова Львова зазначив, що найкращих педагогів визначатимуть у три етапи, одним з яких – опитування учнів.

«Прийнята програма дає нам можливість з 2025 року виплачувати вчителям, які пройдуть певні етапи відбору, додаткову премію. Обрані вчителі шкіл отримуватимуть таку грошову винагороду щомісяця протягом одного року. Відповідно, щороку вчителі будуть проходити відбори і мати можливість отримати більшу заробітну плату», – зазначив керівник управління освіти міста Андрій Закалюк.

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Нагадаємо, з наступного року додаткові доплати вчителям пообіцяв і міністр освіти Оксен Лісовий. З 1 січня усі вчителі отримуватимуть додатково 1000 грн, а з вересня – 2000 грн.