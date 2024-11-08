МОН розуміє потребу збільшення зарплати вчителям, але поки що таких можливостей немає

У 2025 році зарплати шкільних вчителів підвищать за рахунок надбавок, які передбачені у два етапи. Про це 8 листопада повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

«Сьогодні уряд ухвалив важливе рішення про надбавку до заробітної плати вчителям. Я розумію, що це рішення не розвʼязує всіх проблем, які існують сьогодні із зарплатою вчителів, та воно є першим кроком до зміни ситуації навіть в умовах воєнного стану та дефіциту бюджету», – зазначив Оксен Лісовий.

У 2025 році вчителі отримають надбавки в розмірі:

1000 гривень з 1 січня (1300 гривень до сплати податків);

зросте до 2000 гривень з 1 вересня (2600 гривень до сплати податків).

У МОН додали, що надбавку отримуватимуть педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти державної і комунальної форм власності. Учителі отримувати надбавку до кінця того року, у якому скасують воєнний стан.

Нагадаємо, на початку навчального року міністр освіти повідомляв, що для підвищення зарплати вчителям потрібно щонайменше 270 млрд грн, яких у бюджеті немає. Проєкт бюджету на 2025 рік ще не затверджений, але суттєвих змін для сфери освіти у ньому не передбачається.