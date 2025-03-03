Динаміка покращення знань серед українських школярів росте

Державна служба якості освіти (ДСЯО) провела дослідження, щоб проаналізувати рівень знань учнів 6 і 8 класів. Згідно з висновками, 41% школярів мають достатній і високий рівень з української мови та математики, повідомила служба на сайті.

У 2024 році, за даними Служби, 22,76% дівчат та 18,49% хлопців мають достатній і високий рівень знань за підсумками тестів з української мови та математики. У 2023 році ці показники були нижчими – 19,02% та 16,17% відповідно. В оцінюванні брали участь учні 6 та 8 класів з 225 шкіл.

За прогнозами Служби, частка учнів, які мають достатній і високий рівень знань, на 2030 рік має становити 55%.

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Дослідження виявило суттєві відмінності у залежності від місця проживання: серед жителів міст результат – 31,7%, а сільських дітей – 10,15%.