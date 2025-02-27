Заохочення учнів важливе, але робити його можна в інший спосіб

Випускники шкіл у 2025 році вперше не отримуватимуть золотих і срібних медалей. Кабінет міністрів скасував цю радянську традицію, економлячи суттєву суму в держбюджеті. Натомість школи можуть в інший спосіб заохочувати успішних учнів. Як саме, розповіли у МОН.

Відмінники отримуватимуть свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою. Виробництво медалей за державний кошт з 2025 року скасували. Натомість за бажанням школи або місцеві ради можуть замовляти їх самостійно і нагороджувати ними своїх випускників.

Водночас школи мають й інші способи для заохочення учнів. Успіхи в навчанні можна відзначати:

похвальними листами;

грамотами;

іншими формами морального чи матеріального заохочення.

«Заохочувати учнів важливо, тому що похвала позитивно впливає на мотивацію докладати зусиль. Водночас важливо відзначати різні успіхи – не тільки академічні. Кожна дитина в чомусь успішна, помічаймо це», – закликають у МОН.

Високі навчальні досягнення учнів можуть відзначати як самі заклади освіти, так і органи державної влади чи місцевого самоврядування, громадські об’єднання, фізичні та юридичні особи.

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував відмінити вручення у школах золотих і срібних медалей державного зразка. Якщо раніше медалі давали певні привілеї при вступі до закладів вищої освіти, то зараз це просто нагорода. Водночас це допоможе зекономити кошти держбюджету (на 2025 рік на медалі планували виділити 5,6 млн грн).