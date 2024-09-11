Замість медалей школи видаватимуть успішним учням власні відзнаки

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував відмінити вручення у школах золотих і срібних медалей державного зразка. Про це повідомила секретар комітету народна депутатка Наталія Піпа.

«За останні роки ми мали збільшення кількостей медалей, але водночас освітні розриви і зниження рівня знань випускників шкіл за час ковіду і великої війни дуже великі. Цей анахронізм ще існує лиш у пострадянських країнах», – написала депутатка у Facebook 11 вересня.

Таке рішення допоможе зекономити кошти держбюджету. Натомість успішних випускників школи зможуть відзначати власними відзнаками.

Наталія Піпа розповіла ZAXID.NET, що впродовж п’яти років в Україні виготовили понад 66 тисяч медалей. За 2024 рік їх виготовили вдвічі більше ніж у 2020, хоча рівень знань і кількість учнів зменшилась. З цього можна зробити висновок, що кількість медалей не відображає якості освіти, наголошує депутатка.

«Початково у бюджеті на 2025 рік був запит на майже 4,6 млн грн на золоті медалі і більше 1 млн гривень на срібні медалі», – розповіла Наталія Піпа.

Як повідомляв освітній омбудсмен, у 2023 році держава витратила 1,8 млн грн для закупівлі 21,3 тис. медалей, а у 2022 році – 1,77 млн грн для закупівлі 20,6 тис. медалей.

Якщо раніше медалі давали певні привілеї при вступі до закладів вищої освіти, то зараз отримання медалі не дає жодних переваг. Водночас такі переваги залишаються при вступі до закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

«Отримання медалі не надає абітурієнту особливих переваг при вступі. Це слугує для них моральним заохоченням. Водночас для деяких батьків медалі – це публічне “самоствердження” через успіхи дитини, а для деяких керівників, управлінь освіти – “самоствердження” та авторитет школи на кшталт “чим більше медалей – тим вище визнання”, як у радянські часи. Але, на жаль, не завжди заслуженість медалі потім підтверджують результати ЗНО/НМТ», – пише Офіс освітнього омбудсмена України.

Представники міністерства, що брали участь у засіданні освітнього комітету, зазначали, що МОН працюватиме над приведенням нормативних документів до вимог законодавства (у цьому випадку ЗУ «Про повну загальну середню освіту»), скасуванням Положення про золоту та срібну медаль, внесенням змін до інших нормативних документів з цього питання. Реалізації цієї рекомендації та скасування видатків на медалі очікують вже цього року.

У країнах Європи відзнака у формі золотої або срібної медалі відсутня. Така практика поширена лише у пострадянських країнах. У СРСР шкільні медалі ввели у 1945 році у всіх союзних республіках.