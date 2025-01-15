Леся Павлюк стала найкращою вчителькою України у 2024 році

33-річна вчителька початкових класів з Івано-Франківська Леся Павлюк стала фіналісткою світової премії для вчителів Global Teacher Prize 2025. Вона увійшла у топ-50 найкращих вчителів планети. Про це повідомила «Ocвiтopiя» з посиланням на сайт премії.

Леся Павлюк вже перемогла у національній премії Global Teacher Prize Ukraine 2024. А 2020 та 2021 року педагогиня двічі входила до топ-50 Global Teacher Prize Ukraine. Тепер її кандидатуру оцінюватимуть на міжнародному рівні.

«Сигнали про повітряну тривогу і переміщення в укриття учнів є частиною її повсякденної реальності, але вона пристосувалася з надзвичайною винахідливістю. Усвідомлюючи значні втрати навчання серед дітей, вона спільно розробила курс для вивчення українського алфавіту “Буквик”, заснований на мнемотехніці, і допомогла переміщеним учням відновити навчання», – пишуть про українську вчительку на сайті міжнародної премії.

Леся Павлюк працює учителькою-методисткою в ліцеї №7 Івано-Франківська та тренеркою Нової української школи, а також співавторкою методичних посібників МОН. Вона однією з перших учителів у своїй школі розпочала працювати з інклюзивним класом, ще до впровадження реформи НУШ. Такий досвід спонукав її переосмислити підходи до навчання та філософію викладання.

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«Ще в дитинстві вона мріяла навчати дітей. Після закінчення 9-го класу Леся вступила до педагогічного коледжу, потім – до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У вересні 2012 року взяла свій перший клас», – розповідає про Лесю Павлюк освітній сайт.

Global Teacher Prize – це світова щорічна премія для вчителів за значний внесок у професію. Премію заснував фонд The Varkey Foundation, щоб наголосити на важливості педагогів і їхніх зусиллях. В Україні премію Global Teacher Prize Ukraine з 2017 року проводить «Освіторія».