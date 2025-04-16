Школа «Оптіма» стала співорганізатором освітнього форуму

Навчаючи дітей, важливо тримати руку на пульсі і не відставати від інновацій та сучасних змін. Відкритість освітян до нестандартних рішень є ключем до успіху. Прикладом того, як поєднати якісні знання, сучасні технології та практичні вміння, є перша та найбільша дистанційна школа України «Оптіма». Її фахівці поділилися цікавими інноваціями та сміливими підходами до вдосконалення освітньої галузі, пише 24 канал.

Дистанційна школа «Оптіма» попереду інновацій

10 квітня відбувся масштабний форум «Освіта, що формує майбутнє: цифрові рішення для якості». Його організувала «Оптіма» разом із Державною службою якості освіти України, асоціацією EdTech Ukraine, благодійним фондом «За майбутнє дітей» та системою «Єдина школа».

На форумі зібралися лідери думок, представники державної влади, EdTech-спільнота та освітяни, щоб обговорити побудову якісного процесу навчання в умовах цифрової трансформації.

У своїй секції «Масштабована якість: як "Оптіма" створює цифрову школу нового покоління» фахівці презентували успішні моделі, які вже втілюють в українській системі освіти. Новаціями, цікавими лайфгаками та секретами успіху в освітній сфері поділились Марія Мілецька, Робертс Вайшла, Ольга Білодід, Андрій Марченко, Оксана Бондарчук, Катерина Гольцберг.

Робертс Вайшла акцентував на тому, що як би швидко не просувались технології, рушієм змін завжди є людина. «Цифрова школа – це не про технології. Це про людину», – наголосив він.

Робертс Вайшла наголосив на гуманності всіх технологічних процесів

Саме шкільна освіта формує з дітей впевнених, успішних особистостей, які не бояться змін та викликів і сміливо реалізовують свої ідеї. Тому навчальні заклади повинні дбати про осучаснення програм, щоб запропонувати дітям найкращу модель освіти.

Що має пропонувати школа майбутнього

Під час панельної дискусії «Освіта як сервіс» учасники обговорили, як школи мають конкурувати за цифрове покоління і не втрачати при цьому педагогічності. Учасники наголосили на кількох важливих тезах:

цифрові рішення як нова філософія навчання. Цей підхід не лише допомагає зробити освітній процес якіснішим та комфортнішим, але й дає можливість дитині швидше опанувати цифрові навички та отримати від цього якомога більше користі;

якість. Кожна сім’я хоче бути певною, що школа забезпечить їхній дитині прозорість у здобутті знань, гнучкість у комунікації та власному підході й ритмі навчання, а також персоналізацію. Школярі мають впевнено опановувати те, що їм подобається і робити це у комфортному для себе середовищі і темпі;

партнерство. Співпраця професіоналів, які готові змінювати освітню галузь, стане рушієм масштабних змін.

Фахівці «Оптіми» доводять на практиці, що якісні знання онлайн є реальністю

Поєднання та втілення цих правил на практиці стане запорукою якісної та успішної освіти. Діти матимуть більше впевненості та навичок для професійного старту. ОПТИМісти це доводять на власному прикладі. Адже «Оптіма» – це не просто школа, а готова модель освітнього майбутнього, в якій переконалися тисячі українських дітей у всьому світі.