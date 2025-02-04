«Оптіма» взяла участь у міжнародній виставці Bett Show 2025

Представники першої та найбільшої дистанційної української школи «Оптіма» взяли участь у міжнародній виставці Bett Show 2025 у Лондоні. Українські освітяни представили на міжнародній арені свої напрацювання та інновації. Чому участь представників України у цій події важлива для української освіти та чим школа вразила присутніх, розповідає 24 Канал.

Що таке Bett Show і чому участь у ній важлива?

Bett Show – це найбільша виставка освітніх технологій у світі. Цьогоріч вона об’єднала понад 30 тис. учасників зі 130 країн світу. Участь представників України у ключовій міжнародній події в галузі освітніх технологій є важливою не лише для розвитку, а й для промоції своїх досягнень на міжнародному рівні. Тому представляти свою країну довіряють найкращим.

Цьогоріч така честь випала представникам дистанційної школи «Оптіма». У Лондоні вони познайомилися зі спільнотою інноваційних розробників, освітян і технологів. Це поважний майданчик, щоб презентувати свої досягнення та ідеї, а також почерпнути найкращі передові надбання світової освіти.

Що «Оптіма» презентувала на Bett Show 2025

Школу «Оптіма» представляли її засновники – Марія Мілецька та Робертс Вайшла із командою. Вони презентували світовій спільноті основні досягнення «Оптіми»:

унікальні розробки дистанційного навчання;

інноваційні підходи до створення освітнього середовища в Україні;

практичний досвід впровадження EdTech у школах.

Участь у цій виставці дала змогу представникам України не лише обмінятися досвідом із провідними світовими EdTech-фахівцями, а й залучати нових партнерів для спільних проєктів. Також це була гарна нагода просувати українську освіту на глобальній арені.

Досягнення «Оптіми» помічають на світовій арені

Можливість представляти Україну перед міжнародною спільнотою школі надали завдяки її відповідальній щоденній праці, інноваційним рішенням, креативу і результатам, які демонструють представники «Оптіми». Зокрема, торік Центр освіти «Оптіма» став фіналістом престижної міжнародної премії у категорії EdTechX D&I Award 2024.

Це результат спільної роботи всього колективу та керівництва Центру освіти «Оптіма», які у важкий для країни час продовжують виконувати свою соціальну місію. Вони не лише навчають українських дітей, але й підтримують збереження української спадщини за кордоном, попри всі виклики. Зазначимо, що нагородами EdTechX відзначають компанії, які роблять значний вплив на оцифрування секторів освіти, навчання та праці.

Це підкреслює лідерські та прогресивні якості представників школи та пояснює, чому так багато сімей в Україні і за кордоном довіряють освіту та майбутнє своїх дітей школі «Оптіма».