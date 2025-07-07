ЛМР підписала меморандум про співпрацю з Японською організацією із розвитку зовнішньої торгівлі

У Львові створили муніципальний офіс для підтримки японського бізнесу. Про це 7 липня повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Япономовна сервісна служба надаватиме супровід японським компаніям у Львові: від консультацій щодо інвестицій та відкриття бізнесу до пошуку партнерів та знайомства з місцевим економічним середовищем.

«До нас приїхала велика делегація з Японії. Ми хочемо, щоб японські компанії почувалися у Львові як удома: без бар’єрів, комфортно і зрозуміло. Цей крок реалізуємо спільно з Посольством Японії в Україні та організацією JETRO», – зазначив мер Львова.

Першим кроком такої міжнародної співпраці, яка розпочне японські інвестиції в Україну, стане робота сервісу підтримки японського бізнесу Japan Desk. Міський голова Львова Андрій Садовий та виконавчий віцепрезидент Японської організації з розвитку зовнішньої торгівлі (JETRO) Нобутака Маекава підписали меморандум про співпрацю.

«Японський уряд і приватний бізнес й раніше були зацікавлені у співпраці з Україною, втім до цього часу вона була зосереджена в основному на Києві. Нам цікаво заходити і на західний регіон, щоб розширювати діапазон можливостей. Львів географічно є більш віддаленим від бойових дій, тож це ще й безпеково вигідно», – зазначив Нобутака Маекава.

Сервіс працюватиме на базі міського управління інвестицій та проєктів. Для нього створили спеціальний сайт, email та телефон, які працюватимуть суто для японського бізнесу. Ним займатиметься спеціальний координатор, який володіє японською мовою, розповів керівник управління інвестицій та проєктів Львівської міської ради Андрій Павлів. Він консультуватиме про бізнес в Україні, середовище та проєкти.

Програма сприяння залученню японських інвестицій до Львова передбачає такі напрями:

економіка і бізнес : супровід інвесторів, бізнес-форуми, участь у виставках;

: супровід інвесторів, бізнес-форуми, участь у виставках; культура й освіта : Дні Японії у Львові, культурні обміни, театральні проєкти, книгообміни;

: Дні Японії у Львові, культурні обміни, театральні проєкти, книгообміни; туризм : створення спеціалізованих турів, переклад сервісів, запуск сайту Lviv.Travel японською мовою;

: створення спеціалізованих турів, переклад сервісів, запуск сайту Lviv.Travel японською мовою; інформаційна промоція: кампанії в японських ЗМІ, співпраця з блогерами та японською діаспорою.

Як зазначає ЛМР, програма має за мету зробити Львів першою та головною точкою входу японських інвестицій в Україну, сприяти відновленню, розвитку інновацій та формуванню позитивного міжнародного іміджу Львова та України в цілому.