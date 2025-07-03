Міський голова Львова повідомив про підсумки відрядження до Японії

У понеділок, 7 липня, у Львові розпочне роботу Japan Desk – постійна платформа для співпраці з японськими компаніями, інвесторами та державними структурами. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий за підсумками свого візиту до Японії.

Japan Desk має стати точкою входу для японського бізнесу, що зацікавлений у співпраці з Україною. Платформа створена за прикладом подібних офісів у містах-партнерах, зокрема Дюссельдорфа, де вже роками успішно працює японське економічне представництво.

«Це про системність. Не просто разова делегація чи інвестор, а довготривала присутність. Львів стає містом, відкритим до японських технологій, інвестицій та партнерств», – зазначив Андрій Садовий.

На відкриття до Львова приїде делегація з 11 японських компаній, які вже заявили про зацікавленість у спільних проєктах. У програмі візиту: знайомство з індустріальними парками, зустрічі з місцевими підприємцями, обговорення потенційних інвестицій.

Japan Desk координується у співпраці з державною агенцією JETRO — організацією, яка сприяє виходу японських компаній на закордонні ринки.

Візит до Японії також включав зустрічі з представниками бізнесу, архітекторами та Червоним Хрестом. Серед інших важливих тем – підтримка будівництва хірургічного корпусу UNBROKEN у Львові та запуск сучасного виробництва протезів на базі нового муніципального заводу.

Японський Червоний Хрест уже підтримує розвиток реабілітаційної системи у Львові. Організація виділила 2,5 млн євро на створення та оснащення реабілітаційного центру в Брюховичах – одному з ключових елементів львівської екосистеми UNBROKEN. Центр надаватиме допомогу військовим та цивільним, які пережили травми, поранення чи полон.