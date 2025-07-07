Комісію на територію не впустили, однак поліцейські зафіксували, що тварин вивезли з ферми

У Брюховичах забрали свиней із самовільної ферми, яку влаштували у житловій зоні. Проте ситуацію відстежуватимуть контролюючі служби. Про це 7 липня повідомили на сторінці Офісу агломерації та розвитку громад.

Ще донедавна на вул. Смолистій, 10 у Брюховичах самовільно облаштували свиноферму. Через сморід, антисанітарію та небезпеку, що свині можуть вийти за межі огорожі, мешканці Брюховичів почали масово звертатися в різні служби.

У понеділок, 7 липня, за вказаною адресою виїхала комісія Львівської міської ради. Тварин на орендованій землі не виявили. Щоправда, орендарі не впустили представників комісії на територію. Вдалося зайти лише поліцейським, які й підтвердили, що тварин там немає. Якість повітря була в межах нормі. Все це і зафіксували у протоколі.

«Ситуація кричуща та не є в нашій компетенції. Однак вимагала негайних дій, – пояснила заступниця директора офісу агломерації та розвитку громад ЛМР Ірина Круглова. – Тож ми насамперед скерували звернення на всі контролюючі служби – до поліції, прокуратури, Держспоживслужби та Держекоінспекції. А також на підставі численних звернень мешканців, які живуть поблизу імпровізованої свиноферми, ініціювали створення комісії у складі вищезгаданих служб».

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що львівський бізнесмен Андрій Завадський організував самовільне розведення свиней на вул. Смолистій, 10 поруч з житловими будинками. Міськрада не давала жодних дозволів на розведення свиней. Жителі потерпали від жахливого смороду та антисанітарії, тому звернулися зі скаргами в поліцію, Держпродспоживслужбу та на «Гарячу лінію міста».