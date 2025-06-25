Розведення свиней відбувається на відкритій територій

Мешканці селища Брюховичі заявили, що львівський бізнесмен Андрій Завадський організував самовільне розведення свиней на вул. Смолистій, 10 поруч з їхніми будинками. Жителі потерпають від жахливого смороду та антисанітарії, тому звернулися зі скаргами в поліцію, Держпродспоживслужбу та на «Гарячу лінію міста».

Як видно із відео, яке оприлюднила на «Гарячій лінії міста» у фейсбуці мешканка селища Ірина Мироненко, територія на вул. Смолистій,10, де розводять свиней, обгороджена високим бетонним парканом. Жінка розповідає, що у спеку там стоїть сильний сморід, а свині підривають ходи під парканом та можуть становити небезпеку для перехожих. Оскільки поруч розташовані житлові будинки і там гуляють діти.

«Є в нас вул. Смолиста, 10. І є такий Андрій Завадський, який там тримає свиней. Наче для себе, але це виглядає як ціла свиноферма. Все загороджено. Скільки там тварин у тому свинарнику, ніхто не знає. Але сморід дуже сильний, аж очі виїдає. Особливо зараз, у спеку. Жити поруч з цим просто неможливо!», – йдеться у скарзі Ірини Мироненко.

З її слів, звернення у Держпродспоживслужбу не дали результату.

Налегальний свинарник на вул. Смолистій,10 почав діяти наприкінці зими (фото місцевих мешканців)

Мешканець Брюховичів Андрій Наконечний, чий будинок межує зі згаданою територією на вул. Смолистій, 10, розповів, що свинарник там влаштували наприкінці зими цього року. Зараз там утримують орієнтовно 20 свиней.

«Проблема в тому, що там велика антисанітарія і сморід. Свині вирощуються на вулиці, без належного приміщення. Гуляють на вулиці. Кажуть, що це вид свиней, які користуються попитом в закладах громадського харчування. Це якийсь його (Андрія Завадського – Ред.) бізнес», – розповів Андрій Наконечний ZAXID.NET.

З його слів, поліція у відповідь на скарги мешканців не побачили там криміналу, а бізнесмен обіцяв переселити свиней, однак досі нічого не змінилося.

Заступниця директора Офісу агломерації та розвитку громад Ірина Круглова каже, що місто не давало жодних дозволів на діяльність з розведення свиней на вул. Смолистій.

«Місто жодних дозволів на цю діяльність не надавало, і видавати не може. Ми знаємо, хто є власником території, і вже контактували з ним. Але точно сказати, що саме там відбувається, не можемо – об'єкт повністю загороджений високим парканом, а наших представників на територію не допустили», – розповіла Ірина Круглова.

Офіс агломерації звернувся до Держпродспоживслужби з вимогою вжити заходів та відреагувати на скаргу мешканців. «Також будемо звертатись і до інших інстанцій і вирішувати питання разом із правоохоронними органами», – додала посадовиця.

За інформацією YouControl, 46-річний Андрій Завадський зареєстрований як ФОП, що займається ресторанним бізнесом та надає послуги мобільного харчування.

У коментарі ZAXID.NET Завадський заперечив причетність до земельної ділянки на вул. Смолистій, 10. «Я не маю до цього жодного відношення», – заявив він.

Водночас, за даними з держреєстру речових прав, земельна ділянка на вул. Смолистій, 10 площею понад 2 га з 2013 року перебуває в довгостроковому користуванні ТзОВ «Фонтан», власницею якого є донька бізнесмена Роксолана Завадська. Ця фірма займається ресторанним бізнесом.

Андрій Завадський також відомий причетністю до незаконної забудови біля Брюховицького озера. Під час війни його цивільна дружина Альбіна Савчук подарувала синові львівського воєнкома Андрія Дубового будинок в Брюховичах, ринкова вартість якого понад 100 тис. доларів. А сам Андрій Завадський їздив Львовом на Lexus з подвійними номерами. При цьому він використовував номери для військових, які змінював за необхідністю.

Восени 2023 року поблизу пансіонату «Ренамед» за цією ж адресою стався конфлікт між охоронцем Андрія Завадського та нардепом Миколою Тищенком, після чого Тищенко заявив у поліцію про напад на нього.

Роксолана Завадська у 2021 році отримала у власність ділянку 1,9 га, призначену для розширення Північної об’їзної дороги Львова, через що ДБР відкрило справу.