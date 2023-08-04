Львівський бізнесмен Андрій Завадський відомий через забудову біля озер у Брюховичах

Львівського бізнесмена, причетного до незаконних забудов у Брюховичах Андрія Завадського зафіксували в центрі Львова на Lexus LX 450D зі змінними номерними знаками. Використання рамок, що автоматично змінюють номери, заборонене законодавством. Інцидент трапився ще 11 червня, однак відео у соцмережах оприлюднили зараз.

Відео з камер спостереження на вул. Князя Романа в центрі Львова

Як видно на відео з камер спостереження, яке у п’ятницю, 4 серпня, оприлюднив львівський активіст Олег Радик, бізнесмен відчиняє двері припаркованого Lexus LX 450D, знімає з даху авто «мигалку», а також перемикає рамку номерних знаків. У результаті номерні знаки «2507 И7» на чорному тлі, які використовують військові, автоматично змінюються на цивільні із зовсім іншими цифрами «ВС 5575 АІ». Варто зауважити, що орієнтовна вартість вживаного Lexus LX 450D, на якому їздить бізнесмен, стартує від 65 тис. доларів.

У сервісному центрі МВС Львівщини розповіли ZAXID.NET, що використання рамок, що автоматично змінюють номерні знаки, заборонене законодавством. Також в сервісному центрі зазначили, що неможливе використання на одному авто військових та звичайних номерів.

«Це неможливо, бо звичайні номера видають сервісні центри МВС, а військові – Міністерство оборони. Відповідно, якщо автомобіль передають військовим, то він знімається з реєстрації у сервісному центрі МВС та в подальшому приймається на відомчий облік – у такому разі автомобіль позбавляється державного номерного знаку», – пояснили в сервісному центрі МВС.

У патрульній поліції Львівщини уточнили, що згаданий на відео інцидент в центрі Львова був зафіксований ще 11 червня. «Отримавши орієнтування, патрульні зупинили 45-річного водія, мешканця Львова, на вул. Стрийській. На нього винесли постанову за ч. 1 ст 121-3 (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків) КУпАП», – зазначили в патрульній поліції.

Адвокатка бізнесмена оскаржила цю постанову в суді. У матеріалах справи вказані подробиці інциденту. Андрія Завадського поліцейські зупинили 11 червня на вул. Стрийській, 45 у Львові за порушення правил дорожнього руху – «він керував транспортним засобом з номерним знаком, на який було нанесено покриття, що перешкоджає його ідентифікації, тобто з номерним знаком, що не відповідає вимогам стандартів». У результаті його оштрафували на 1190 грн.

11 липня Залізничний районний суд Львова розглянув адміністративну справу за позовом адвокатки Андрія Завадського до управління патрульної поліції Львівщини. Суддя Наталія Галайко скасувала постанову патрульних про накладення штрафу та закрила провадження у справі «у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення».

46-річний бізнесмен Андрій Завадський відомий через незаконні забудови біля Брюховицького озера. Номінальною орендаторкою ділянки з озерами є його цивільна дружина Альбіна Савчук. Нещодавно антикорупційне видання NGL.media з’ясувало, що Альбіна Савчук подарувала синові львівського воєнкома Андрія Дубового будинок в Брюховичах, ринкова вартість якого понад 100 тис. доларів.