Андрія Завадського на Lexus LX 450 зупинили в районі просп. Чорновола - вул. Замарстинівської

У понеділок, 7 серпня, патрульні знову зупинили 45-річного львівського бізнесмена Андрія Завадського, який їздить на Lexus LX 450D з подвійними номерами. На нього склали постанову за порушення використання номерних знаків. За аналогічне порушення його вже штрафували у червні цього року, однак тоді він скасував постанову у суді.

Як розповіли ZAXID.NET в патрульній поліції Львівщини, у понеділок під час патрулювання у районі просп. Чорновола-вул. Замарстинівської патрульні помітили автомобіль Lexus LX 450D. На водія склали постанову за порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків (ч. 1 ст. 121-3 КУпАП), яка передбачає штраф у 1190 грн. Патрульні не розголошують більше подробиць.

За даними ZAXID.NET, бізнесмен використовує не тільки перекидну рамку для номерних знаків, а й номери зі спеціальним покриттям, що перешкоджають їх ідентифікації камерами, що фіксують швидкість.

Нагадаємо, у червні цього року Андрія Завадського вже штрафували за аналогічне порушення, але Залізничний райсуд Львова скасував постанову патрульних та закрив адміністративну справу «у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення».

У червні Андрія Завадського на Lexus LX 450D з подвійними номерами зафіксували камери спостереження в центрі Львова. На відео видно, як за допомогою перекидної рамки він змінює номери «2507 И7» на чорному тлі, які використовують військові, на цивільні номери «ВС 5575 АІ».

З приводу використання бізнесменом військових номерів ZAXID.NET звернувся до прокуратури у сфері оборони Західного регіону, очікуємо відповіді.

46-річний Андрій Завадський відомий через незаконні забудови біля Брюховицького озера. Номінальною орендаторкою ділянки з озерами є його цивільна дружина Альбіна Савчук. Нещодавно антикорупційне видання NGL.media з’ясувало, що Альбіна Савчук подарувала синові львівського воєнкома Андрія Дубового будинок в Брюховичах, ринкова вартість якого понад 100 тис. доларів.