Микола Тищенко напередодні записав відео у Львові про те, що мовний конфлікт в Україні – це штучна провокація російської пропаганди

У суботу, 28 жовтня, у селищі Брюховичі біля Львова скоїли напад на скандального нардепа Миколу Тищенка. Він звернувся з заявою в поліцію. За фактом відкрито кримінальне провадження.

«У Львівській області напали на Миколу Тищенка. Той подав заяву в поліцію», – повідомив вранці неділі, 29 жовтня, нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Попередньо відомо, що інцидент трапився увечері суботи в Брюховичах. Невідомий завдав Тищенку удар по шиї, облаяв його та погрожував йому фізичною розправою.

Згодом Микола Тищенко пояснив, що в Брюховичах у нього стався конфлікт з начальником охорони львівського бізнесмена Андрія Завадського, якого нардеп звинуватив у захопленні 2 га комунальної землі пансіонату для престарілих у Брюховичах.

«На місце злочину приїхав Журбенко Василь, представився начальником охорони від загарбника «Укри» та співпрацівником Інтерполу… Він поводив себе дуже агресивно, принижував моїх помічників, провокував поліцію та всіх присутніх. Публічно залякував та погрожував жінкам, працівницям пансіонату. Постраждалі дали свідчення. Про все це було написано заяви за ст. 190, 358, 28, 191 ККУ. А також після того, як дана особа вдарила мене в присутності поліції, на нього відкрито кримінальне провадження про напад на мене під час виконання моїх депутатських повноважень», – повідомив нардеп.

У поліції Львівщини підтвердили ZAXID.NET, що до них надійшла заява від нардепа. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за умисне легке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 125 ККУ). Правоохоронці встановлюють обставини події.

Напередодні Микола Тищенко поширив відео зі Львова, на якому заявив, що мовний конфлікт в Україні – це російська пропаганда. Нардеп повідомив, що приїхав до Львова разом із тимчасовою слідчою комісією «Нацресурс» вирішувати питання з лісами, надрами та ботофермами.

Нагадаємо, у січні цього року Миколу Тищенка виключили з партії «Слуга народу» через поїздку в Таїланд на «зустріч з українською громадою» у чотиризірковому готелі.

46-річний бізнесмен Андрій Завадський відомий через незаконні забудови біля Брюховицького озера. Під час війни його цивільна дружина Альбіна Савчук подарувала синові львівського воєнкома Андрія Дубового будинок в Брюховичах, ринкова вартість якого понад 100 тис. доларів. Сам Андрій Завадський їздив Львовом на Lexus з подвійними номерами.