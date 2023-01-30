Микола Тищенко заявив, що під час відпустки проводить депутатську роботу

Народний депутат України Микола Тищенко, який під час війни поїхав до Таїланду і за це був виключений із партії «Слуга народу», стверджує, що поїхав у службове відрядження власним коштом, щоб нібито провести роботу зі стратегії президента Володимира Зеленського в країнах Азії. Про це він сказав в інтерв'ю сайту «Бабель».

За його словами, він перетнув український кордон 10 січня 2023 року за своїм біометричним паспортом і не використав у поїзді дипломатичний.

«Чому я це зробив? МЗС і президент заборонили брати в будь-які поїздки дипломатичні паспорти», – зазначив політик.

Нардеп також переконує, що має документи, підписані спікером парламенту Русланом Стефанчуком і головою партії «Слуга народу» Давидом Арахамією. Однак це документи не про відрядження, а про відпустку. Тому він поїхав у службове відрядження власним коштом.

Микола Тищенко також заявив, що зараз він перебуває у В'єтнамі, де проводить депутатську роботу.

«Вище керівництво країни поставило завдання перед кожним нардепом, кожним заступником голови фракції, яким я є, попрацювати з депутатами та зробити напрацювання за напрямками. Вибрали стратегічні напрями – Арабські Емірати, Азія, Африка. Країни, які сьогодні, скажімо так, не розуміють, що відбувається у європейській частині світу», – додав він.

Депутат додав, що прибуде до України через кілька днів після завершення його візиту до В'єтнаму, але не розповів, чим займатиметься, заявивши, що це секретна інформація.

Як інформував ZAXID.NET, народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко на 11 місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну полетів у столицю Таїланду на «зустріч з українською громадою». Через скандал довкола поїздки його виключили зі складу партії.