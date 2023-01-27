Нардеп Микола Тищенко, який під час війни поїхав до Таїланду і за це був виключений із партії «Слуга народу», обурився бурхливій реакції на свою поїздку. Він заявив, що про його поїздку нібито всім було відомо, а в країнах Азії він не відпочиває, а працює.

На своїй сторінці у Facebook він підтвердив, що дійсно «перебуває з відрядженням в Азії» і заявив, що нібито усі вищі керівники в курсі цієї поїздки. Тищенко також зазначив, що першою зупинкою його закордонного відрядження було місто Хошимін у В’єтнамі. Друга ж зупинка – Королівство Таїланд. За словами нардепа, після відвідин Тайланду він знову повернеться у В’єтнам.

Проте, як стало відомо УП, Тищенко виїхав у закордонне відрядження 30 грудня, проте до 26 січня приховував свою дипломатичну місію. Одразу ж після виключення з партії Тищенко пішов у чат фракції з'ясовувати стосунки. У чаті нардеп підписаний як «Тренер» і спілкується виключно російською. У переписці Тищенко знову апелював до того, що керівництво фракції було в курсі його поїздки і було не проти.

Крім того, він заявив, що поїхав «титанічно» працювати і ні на яке море ходити не збирався.

«Какое море??!! Я тут сам без семьи!!! Проездом на пару дней, это пиз**ц знаете … Я провел и провожу титаническую работу. Был уже в разных странах. В Тае вообще нет посла … люди обратились я не отказал…», – обурився нардеп.

Як доказ своєї «титанічної праці» Тищенко кинув у чат наступну фотографію:

«Титанічна праця» Миколи Тищенка в Таїланді

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко на 11 місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну полетів у столицю Таїланду на «зустріч з українською громадою». Через скандал довкола поїздки його виключили зі складу партії.