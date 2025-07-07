Дерево впало на проїзну частину вул. Університетської

Ввечері 7 липня у Львові раптово почався буревій, який повалив дерева у місті та області. Комунальні служби оперативно реагують на звернення.

«Через негоду маємо падіння кількох дерев у різних куточках міста. У місті працює оперативний штаб для ліквідації наслідків. Аварійні бригади вже працюють на кожному обʼєкті», – зазначив перший заступник мера Андрій Москаленко.

Станом на 22:15 у Львові пошкоджено 33 дерева та зафіксовано 8 замикань елетромереж, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Дерево впало на вул. Університетську, що завадило курсуванню тролейбусів. Постраждалих немає. Камери Центру безпеки міста зафіксували момент падіння. Ще одне дерево вітер повалив на алеї в самому парку Франка.

Ще одне дерево впало на вул. Варшавській, 56 та на вул. Кульпарківській біля ТЦ «Вікторія Гарденс». У деяких районах немає світла. На вул Самчука гілка впала на ліхтар, що відірвав дроти, повідомляють очевидці. На вул. Залізничній впало дерево і зірвало електричний дріт. На Топольній, 4а вітер позривав будматеріали. На вулиці Хотинській дерево впало на автівку.

Львівʼян закликають без зайвої потреби не перебувати на вулиці. Якщо негода застала зненацька, то не перечікувати її біля дерев або нестійких конструкцій. Про наслідки інформуйте на Гарячу лінію міста 15-80.

Патрульна поліція повідомляє про наслідки негоди і на дорогах Львівщини. Інспектори допомагають іншим службам ліквідовувати наслідки, за потреби регулювали рух.

Нагадаємо, синоптики оголосили штормове попередження 7 липня через значні дощі з градом та сильний шквал.