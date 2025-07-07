Протягом 7 липня у Львові та області очікуються грози з градом та сильний шквал

У понеділок, 7 липня, у Львові та Львівській області очікується спекотна погода, температура повітря місцями сягатиме 35°С. Протягом 7 липня очікуються значні дощі з градом та сильний шквал, через що синоптики оголосили штормове попередження.

Як вказано у прогнозі синоптиків львівського гідрометцентру, 7 липня температура повітря у Львові та Львівській області місцями сягатиме 35°С. У другій половині дня очікуються сильні пориви вітру 17-22 м/с, місцями сильний шквал 25-29 м/с. Подекуди крупний град, значні дощі, можливі грози.

За прогнозом Укргідрометцентру, у вівторок, 8 липня, у Львові збережеться спекотна погода – денна температура повітря сягатиме 30°С, протягом дня можливі дощі.

Із середи, 9 липня, очікується, що температура повітря піде на спад. За попереднім прогнозом, 9 липня максимальна температура повітря має не перевищувати 24°С, можливі опади.