Джуд Лоу є одним із найкращих екранних втілень Джона Ватсона

Якщо вірити Артурові Конан Дойлю, то саме 7 липня 1852 року народився доктор Ватсон, соратник та друг Шерлока Голмса. Саме доктор Ватсон у більшості випадків розповідає про пригоди геніального нишпорки Голмса. Прототипом доктора Джона Ватсона прийнято вважати самого Конан Дойла, проте сер Артур у своїх мемуарах називав майора Альфреда Вуда, який був секретарем Конан Дойла і провів поряд з ним 40 років. Можливим прототипом Ватсона є остеопат з Ланді (Шотландія) Вільям Сміт. Прототипами Ватсона називалися також лікар із Саутсі Джон Ватсон, а також військовий хірург Александр Френсіс-Престон.

Хоча доктор Ватсон перебуває у тіні свого видатного друга, автори численних екранізацій віддавали його роль прекрасним акторам та навіть акторкам. Хочемо згадати декількох з них.

Джуд Лоу

Джуд Лоу у фільмі «Шерлок Голмс»

До ролі Ватсона у британсько-американському фільмі Ґая Річі «Шерлок Голмс» 2009 року Лоу прийшов у статусі суперзірки. У цьому фільмі Ватсон демонструє невдоволення натурою Голмса і часто з ним сперечається, при цьому проявляючи себе як такого ж компетентного детектива. У 2011 році Лоу повторив роль у сиквелі «Шерлок Голмс: Гра тіней». 52-річний Лоу відомий ролями у фільмах «Ворог біля воріт», «Талановитий містер Ріплі», «Холодна гора», «Штучний розум», «Близкість», «Гніздо» тощо.

Люсі Лью

Люсі Лью у серіалі «Елементарно»

У телесеріалі «Елементарно» (2012), дія якого відбувається у Нью-Йорку 21 століття, Джон Ватсон замінений на жіночий аналог – Джоан Ватсон, роль якої виконує Люсі Лью. Вона знайомиться із Шерлоком Голмсом як його кураторка тверезості після лікування від наркоманії, але згодом стає його ученицею та напарницею. В одній із серій з'ясовується, що вона написала збірку оповідань про свої пригоди з Шерлоком. Люсі Лью відома ролями у фільмах «Ангели Чарлі», «Убити Білла», «Чикаго», серіалі «Чому жінки вбивають» тощо.

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Мартін Фрімен

Мартін Фрімен у серіали «Шерлок»

Він зіграв Ватсона у популярному британському серіалі «Шерлок» (2010), де роль Голмса грає Бенедикт Кембербетч. Дію серіалу перенесено у 21 століття. У цій версії Ватсон пише свої історії про спільні пригоди із Шерлоком не у вигляді книг, а в особистому блозі. У першій серії він страждав від психосоматичного болю в нозі під час фактичного поранення в плече, що було іронією творців над непослідовністю Конан Дойла. Ватсон Фрімена називає Шерлока своїм другом, при цьому у них бувають розбіжності. Також Фрімен зіграв і більш книжкову версію Ватсона у спецепізоді. Окрім ролі Ватсона, Фрімен зіграв у трилогії «Гоббіт», фільмі «Дівчина Міллера», серіалі «Фарго» тощо.

Бен Кінгслі

Бен Кінгслі та Майкл Кейн у комедії «Без жодного доказу»

У 1989 році вийшла пародійна комедія «Без жодного доказу», в якій роль Ватсона виконав Бен Кінгслі. За сюжетом саме Ватсон розслідує усі справи. Він найняв актора Реджинальда Кінкейда (Майкл Кейн) зображати Голмса на публіці. Серед ролей Бена Кінгслі – роботи у картинах «Ганді», «Диктатор», «Залізна людина», «Книга джунглів», «Острів проклятих» тощо.

Гімеш Патель

Гімеш Патель у фільмі «Енола Голмс 2»

У фільмі «Енола Голмс 2» у сцені після титрів на Бейкер-стріт приїжджає новий співмешканець Шерлока Голмса Джон Ватсон. Грає його британський актор індійського походження Гімеш Патель, що робить цю екранізацію однією з небагатьох, де роль виконує артист не європеоїдної зовнішності, і при цьому дія залишається в рамках класичної епохи XIX століття. Найвідомішою роллю Гімеша Пателя є робота в картині Крістофера Нолана «Тенет». Зараз актор знімається у його ж «Одіссеї».