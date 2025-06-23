Затишний детектив (сozy crime, сozy mysteries) – вид детективного жанру, де злочини та розслідування проходять у невеликій, тісній спільноті. Термін «затишний детектив» вперше запропонований наприкінці XX століття, хоча міс Марпл, створена Агатою Крісті, є ідеальним зразком такого піджанру. Детективами у таких історіях майже завжди виступають дилетанти, часто жінки. Злочинці ж у затишних детективах, як правило, не бувають психопатами або серійними вбивцями, а діють раціонально та чітко. Поліція часом звертається до доморощених детективів по допомогу, але частіше вони її дратують.

Оскільки про міс Марпл знають усі, розповімо сьогодні про інші затишні детективи.

«Вона написала вбивство»

Murder, She Wrote, 1984-1996, на головному фото

«Вона написала вбивство» ‒ це детективний телесеріал, що розповідає про Джесіку Флетчер, письменницю та детективку-аматорку, яка живе в маленькому містечку Кабот-Ков. Кожен епізод серіалу починається з загадкового вбивства, яке відбувається в оточенні друзів або знайомих Джесіки. Використовуючи свій розум, спостережливість та вміння аналізувати людську природу, вона розкриває складні злочини, часто ставлячи під сумнів офіційні версії поліції.

Головну роль зіграла Анджела Ленсбері, яку можна побачити і в детективах за Агатою Крісті. Нещодавно стало відомо, що серіал перезапустять із Джеймі Лі Кертіс у головній ролі.

«Розмарі та Тайм»

Rosemary & Thyme, 2003-2006

У центрі сюжету – домогосподарка та колишня детективка Лора Тайм, від якої нещодавно пішов чоловік до іншої жінки, і університетська професорка, що спеціалізується на садівництві і втратила улюблену роботу, Розмарі Боксер. Несподівана смерть та пристрасть до ландшафтного дизайну об'єднують Розмарі та Тайм, після чого вони вирішують відкрити спільний бізнес. Однак загадкові події переслідують їх усюди, де б жінки не опинилися. Любительки садівництва розслідують захопливі загадки по всій Європі.

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«Отець Браун»

Father Brown, 2013-2024

Дія відбувається на початку 1950-х років в невеликому вигаданому англійському місті Котсуолд графства Кемблфорд. Головний герой – отець Браун, священнослужитель в католицькій церкві святої Марії, захоплюється розкриттям вбивств за допомогою не тільки спостережливості і логіки, але також і розуміння людської природи. Він намагається зрозуміти злочинця і за можливості допомогти йому усвідомити свій гріх. Своїми розслідуваннями герой викликає велике роздратування поліції.

Головний персонаж і сюжети деяких серій частково засновані на творах Гілберта Честертона. У серіала є спіноф «Сестра Боніфаті». Проте там докторський ступень з судової медицини зробив монахиню консультанткою місцевої поліції.

«Розслідування мадам Блан»

The Madame Blanc Mysteries, 2021-2024

Джин Вайт – експертка з антикваріату та мистецтва, яка разом зі своїм чоловіком Рорі веде прибутковий бізнес. Рорі займається пошуком антикварних речей у Франції, а Джин живе в Манчестері та продає знахідки чоловіка. Трагічна смерть Рорі в автомобільній катастрофі призводить до того, що Джин залишається без гроша і змушена вирушити в Сен-Віктуар, щоб знайти каблучку з діамантом, яка була у чоловіка. Тут вдова з'ясовує, що обручка зникла, а її чоловіка часто бачили в товаристві іншої жінки. Джин починає самостійне розслідування, бажаючи дізнатися, що насправді трапилося з її чоловіком. І це стало лише початком.

«Гаррі Вайлд»

Harry Wild, 2022 – по теперішній час

Почавши як повна аматорка, колишня викладачка літератури Гаррі заснувала власну приватну детективну агенцію і разом зі своїм вірним напарником Фергусом розслідує найрізноманітніші випадки: від отруєння гостей на весіллі до пошуку жінки, що зникла в селі, жителі якого поклоняються дияволу. Її робота сильно допікає її сину, детективу поліції. Головну роль зіграла Джейн Сеймур («Доктор Квін»).