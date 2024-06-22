Обстріл відбувся біля офісу Червоного Хреста в Газі

У суботу, 22 червня, пресслужбі Міжнародного комітету Червоного Хреста повідомила про обстріл у Сектора Гази, де розташований офіс Червоного Хреста. Внаслідок атаки, за даними пресслужби, загинуло понад 20 людей, і ще 45 отримали поранення.

Атака сталася вдень п’ятниці, 21 червня. За даними організації, обстріл пошкодив її будівлю офісу. У пресслужбі додали, що біля офісу Червоного Хреста розташоване наметове містечко біженців, де перебували сотні людей.

«Цей інцидент спричинив масовий приплив постраждалих у сусідній польовий госпіталь Червоного Хреста. Госпіталь отримав 22 убитих і 45 поранених, і повідомляється про супровідні жертви», – повідомили у пресслужбі Червоного Хреста.

Організація заявила, що обстріли, які відбуваються так близько до гуманітарних структур, «становлять загрозу життю мирних жителів та гуманітарних осіб». Хто саме здійснив атаку, червоний Хрест не уточнив.

ВВС із посиланням на заяви контрольованого ХАМАС міністерства охорони здоров’я повідомило, що кількість жертв може бути більшою. Терористи звинуватили в атаці ЦАХАЛ.

Втім, речник оборони Ізраїлю заявив, що згідно з початковою оцінкою, «не було знайдено ознак, що атаку здійснили саме ізраїльські війська». Він зазначив, що триває розслідування та аналіз інциденту.