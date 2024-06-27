27 червня Андрій Балога вийшов з СІЗО, сплативши 30 млн грн застави

Міський голова Мукачева Андрія Балога, якого разом з головою райради Михайлом Ланьом затримали на корупційній схемі продажу стадіону, оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік та повідомив про суттєві зміни у майновому стані у 2024 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК).

Андрій Балога задекларував 541 тис. грн зарплати у 2023 році. Це на 15 тис. грн менше, ніж він заробив у 2022 році. У власності Андрія Балоги залишаються будинок площею 470 м2 і вартістю понад 1,8 млн грн, рибник, 7 земельних ділянок і майновий комплекс, загальною вартістю понад 1,7 млн грн, якими він володіє разом з дружиною та братом.

До внесення 30 млн грн застави, щоб вийти з СІЗО, в Андрія Балоги було 622 тис. євро готівкою. Ще 18,9 млн грн тримала вдома його дружина – Едіта Балога. У 2023 році вона заробила понад 5 млн грн від підприємницької діяльності та задекларувала нову BMW X7, вартістю понад 5,2 млн грн.

Також Андрій Балога повідомив, що 4 квітня 2024 року отримав 3 млн грн доходу від продажу нерухомості. У цей же день він сплатив 2,8 млн грн кредиту. Ймовірно, йдеться про позику у бізнес-партнера дружини мера Мукачева Івана Лилика, якому з 2014 року Андрій Балога винен 16 млн грн.

Нагадаємо, Андрія Балогу затримали 25 червня за підозрою у зловживанні владою під час продажу стадіону «Авангард» у Мукачеві. 27 червня він вийшов з СІЗО, сплативши 30 млн грн застави.