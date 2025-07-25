Судячи з фото прокуратури, коноплі сягали кількох метрів

На Львівщини викрили селянина, який біля дому облаштував плантацію конопель – він виростив понад дві тисячі рослин, які сягали кількох метрів. Його затримали правоохоронці.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура 25 липня, мешканець Львівщини за місцем свого проживання організував вирощування та збут канабісу. За попередньою інформацією, канабіс для продажу він вирощував відразу на території господарства. Селянин збирав «урожай» і фасував для реалізації, після чого отримував прибуток.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено конопель у загальній кількості понад 2000 рослин. Судячи з фото прокуратури, коноплі сягали кількох метрів.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідчі дії тривають, призначено ряд експертиз. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України – незаконне зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів.