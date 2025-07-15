На присадибній ділянці обвинуваченої знайшли 118 рослин снодійного маку

Суд визнав діловода Городенківської міської ради Ганну Сваричевську винною у вирощуванні снодійного маку і призначив їй 1700 грн штрафу.

Як йдеться у вироку, який винесли 7 липня, упродовж квітня-червня 2025 року обвинувачена вирощувала на присадибній земельній ділянці 118 рослин маку, прополюючи та проріджуючи його для дозрівання. Рослини виявили правоохоронці Коломийського райвідділу поліції під час оперативно-профілактичного заходу під умовною назвою «Мак».

Експертиза підтвердила, що вилучені стебла є нарковмісними рослинами снодійного маку Papaver Somniferum L. Під час судового засідання прикарпатка визнала свою вину, а суд врахував її позитивну характеристику і те, що вона раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Роман Гайдич визнав Ганну Сваричевську винною у вирощуванні снодійного маку і призначив їй 1700 грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.

Ганна Сваричевська працює діловодом відділу документального забезпечення та контролю апарату Городенківської міської ради. За інформацією НАЗК, у 2015 році вона обиралася депутаткою у селі Сороки Коломийського району і займала посаду секретаря сільської ради.