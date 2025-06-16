Групу координував 35-річний житель Калуша, який вийшов на волю після внесення застави

Правоохоронці затримали п’ятьох учасників ОЗГ, які налагодили продаж наркотиків та займалися вимаганням неіснуючих боргів на території Прикарпаття. Злочинцям загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 16 червня, діяльність групи координував раніше судимий за майнові злочини 35-річний житель Калуша, який вийшов на волю після внесення застави. Разом з чотирма спільниками він розповсюджував Альфа-PVP на території Калуша та області.

«Окрім наркоторгівлі, зловмисники також займалися вимаганням коштів. Зокрема, від одного з мешканців вони вимагали неіснуючий борг. Після його відмови сплачувати, зловмисники застосували фізичну силу, незаконно позбавили потерпілого волі й утримували в квартирі», – зазначили правоохоронці.

Під час 13 одночасних обшуків у помешканнях підозрюваних вилучили близько 130 грамів Альфа-PVP на 100 тис. грн, мобільні телефони, банківські картки, пристрої для вживання наркотиків, електронні ваги, чорнові записи, кастет та інші речові докази.

Організатору та чотирьом його спільникам повідомили про підозри у вчиненні злочинів у складі ОЗГ за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, зберігання, збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Санкція статей передбачає до 12 років ув’язнення. Підозрюваних арештували без права внесення застави.