Віру Калинчук затримали з партією PVP для майбутніх закладок

Надвірнянський районний суд визнав вчительку Поляницького ліцею Віру Калинчук винною у наркоторгівлі в особливо великих розмірах. Прикарпатці, затриманій з партією PVP для майбутніх закладок, призначили 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 30 квітня, Віру Калинчук затримали 31 березня 2023 року поблизу супермаркету АТБ в Яремчі з посилкою, яку вона забрала з «Нової пошти». Серед пральних порошків, дитячої каші та шпалер виявили 330 згортків з розфасованою психотропною речовиною PVP, вагою близько 315 грамів.

Під час судового засідання Віра Калинчук не визнала своєї вини і сказала, що замовляла косметику, а під час затримання у неї відібрали телефон, щоб внести у нього неправдиву інформацію. Натомість свідки підтвердили, що правоохоронці не тиснули на обвинувачену і вона добровільно віддала для огляду свою коробку, зізнавшись, що в ній є наркотики. Суд також дослідив переписку Віри Калинчук у Telegram, де обвинувачена обговорювала суми грошей, за які можна купити товар та 97 однотипних фото зі стрілками, що ведуть до закладок з наркотиками.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олександра Міськевич визнала вчительку фізики Поляницького ліцею винною у наркоторгівлі в особливо великих розмірах і призначила їй 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. На вирок можуть подати апеляцію.