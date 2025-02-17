Підозрювані займалися наркоторгівлею упродовж 2023-2025 років

На Прикарпатті затримали трьох учасників злочинної групи, яка займалася наркоторгівлею у регіоні. Під час обшуків у них вилучили понад 2 кг канабісу та амфетаміну, пригнічувач електромагнітних сигналів, а також Audi S7, Tesla Model Y, BMW X6. Організатора оголосили в розшук.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області 17 лютого, до складу угруповання входило четверо чоловіків, серед яких раніше судимий за наркозлочини. Лідером групи був 42-річний іванофранківець. Вони закуповували гуртові партії наркотиків і психотропів та збували їх через власну розгалужену мережу дилерів.

«Наркотики передавали з рук в руки, розрахунки йшли готівкою. Щоб убезпечити свій бізнес від конкурентів, зловмисники мали вогнепальну зброю. А для того, щоб не бути викритими правоохоронцями, користувалися засобом радіоелектронної боротьби. СБУ та поліція задокументували більше 10 епізодів злочинної діяльності в регіоні та відстежили постачання наркотиків до інших областей України», – зазначили в СБУ.

В Івано-Франківській обласній прокуратурі додали, що підозрювані займалися наркоторгівлею упродовж липня 2023 року – лютого 2025 року.

«Під час обшуків за місцем проживання фігурантів, у їхніх автомобілях та за адресами схованок із наркотиками вилучено понад 2 кг канабісу, понад 200 г амфетаміну, пристрої для зважування, фасування, подрібнювачі, пригнічувач електромагнітних сигналів, 500 г пороху, мобільні телефони, банківські карти, грошові кошти, а також елітні автомобілі - Audi S7, Tesla Model Y, BMW X6», – розповіли у прокуратурі.

За попередніми підрахунками, вартість вилучених наркотиків становить близько 1 млн грн, а вилученого майна – понад 5 млн грн. Чотирьом учасникам групи оголосили підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті наркотиків і психотропних речовин. Трьох з них арештували, а організатора, якому також інкримінують незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами, оголосили в розшук. Затриманим загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.