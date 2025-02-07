Учасникам наркотрафіку загрожує до 10 років ув’язнення

Правоохоронці викрили в'язня та його спільників на волі – 58-річного та 40-річного мешканців Івано-Франківська на постачанні наркотиків до виправної колонії. Учасникам наркотрафіку загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили 7 лютого в Івано-Франківській обласній прокуратурі, схему постачання наркотиків та психотропних речовин в СІЗО налагодив 41-річний ув’язнений. Посилки з бупренорфіном, метадоном, субаксоном, бупреном, таблетками «Субітекс» йому передавали спільники, маскуючи наркотики в пластикові тари із маркуванням «таблетки Печаєвські», ховали у взутті, одязі, продуктах харчування та надсилали поштовими відправленнями.

«Організатор контролював логістику та розподіляв доставлений товар серед в’язнів. Під час обшуків у камерах та за адресами проживання учасників групи вилучили мобільні телефони, чорнові записи, гроші, таблетки “Метадону” та “Бупренорфіну”, зіп-пакети із порошкоподібною речовиною, електронні ваги, пістолет “Форт 12”, гранату, патрони і комп’ютерну техніку», – зазначили правоохоронці.

Підозрюваних арештували на 60 діб. За незаконне придбання, зберігання та збут наркотиків та психотропних речовин, вчиненене за попередньою змовою групою осіб, їм загрожує від 6 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.