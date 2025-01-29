Схему організували ув'язнені Коломийської виправної колонії

Правоохоронці затримали десятьох учасників схеми постачання наркотиків до Коломийської виправної колонії №41. Під час обшуків вилучили бупренорфін та таблетки «Субутекс», які постачали в’язням у харчових продуктах, засобах гігієни та одязі.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 29 січня, протягом травня-вересня 2024 року четверо організаторів групи, які перебували під вартою, налагодили схему постачання наркотичних та психотропних речовин ув’язненим. До наркотрафіку залучили шістьох спільників, які перебували на волі.

«Організатори особисто контролювали усі процеси, логістику постачання наркотиків та розподіляли заборонені речовини серед засуджених. Бупренорфін і таблетки “Субутекс” зловмисники маскували у харчових продуктах, засобах гігієни та одязі. Під час обшуків у камерах виправної колонії та вдома в учасників групи вилучили 40 мобільних телефонів, “чорнові” записи і наркотики», – заначили правоохоронці.

Підозрюваних арештували. За поширення злочинного впливу організаторам наркотрафіку загрожує від 9 до 15 років ув’язнення, а їх спільникам, що постачали наркотики в колонію – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.