Правоохоронці задокументували 9 передач наркотичних речовин до пенітенціарної установи

Івано-Франківський міський суд визнав прикарпатця Євгена Кутєнкова та киян Ганну та Василя Белянків винними у зберіганні та пересиланні наркотиків. За допомогу ув’язненому збувати наркотики в Івано-Франківському СІЗО обвинуваченим присудили відповідно 8, 5 та 4 роки ув’язнення.

Вирок винесли 20 грудня. Йдеться про наркотрафік, організований ув’язненим Івано-Франківської установи виконання покарань №12. Схема діяла упродовж січня-червня 2024 року і в ній брали участь обвинувачені.

Євген Кутєнков купляв психотроп PVP та таблетки з бупренорфіном, дістаючи їх сервісами «Нової пошти», і передавав їх Ганні та Василю Белянкам. Вони маскували наркотики в харчі, солодощі та різні побутові речі, а відтак під виглядом різних адресатів надсилали у СІЗО. Організатор схеми продавав наркотики ув’язненим.

Загалом правоохоронці задокументували 9 передач наркотичних речовин до пенітенціарної установи. Під час останньої – у червні 2024 року учасників наркотрафіку затримали. У судовому засіданні обвинувачені визнали свою вину і попросили суворо їх не карати.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іннеса Болюк призначила раніше судимому Євгену Кутєнкову 8 років ув’язнення, а його спільникам Ганні та Василю Белянкам відповідно 5 та 4 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. На вирок можуть подати апеляцію.