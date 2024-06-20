Наркотики маскували в харчі та солодощі

Правоохоронці затримали трьох мешканців Києва та Прикарпаття, які допомагали ув'язненому збувати наркотики в Івано-Франківському СІЗО. За скоєне їм загрожує від 9 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 20 червня, наркотрафік у місцеве СІЗО організував 36-річний ув'язнений. Допомагав йому 35-річний франківець, який купляв психотропи і таблетки із вмістом наркотиків і переправляв їх двом мешканцям Києва – 56-річній жінці та 38-річному чоловіку. Вони маскували наркотики в харчі, солодощі та різні побутові речі, а відтак під виглядом різних адресатів надсилали у СІЗО. Організатор схеми продавав наркотики ув’язненим.

«Задокументовано 9 передач наркотичних речовин до пенітенціарної установи. Під час останньої зловмисників й було викрито. За підтримки спецпризначенців КОРДу поліцейські провели санкціоновані обшуки в камері СІЗО, а також за місцями проживань інших фігурантів. Вилучено цукерки «зі смаком» таблеток метадону, бупренорфіну та порошкоподібних речовин, пристрої для викурювання солей, шприци тощо», – інформують у поліції.

Всім чотирьом учасникам наркотрафіку повідомили про підозру за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За скоєне їм загрожує від 9 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.