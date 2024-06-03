Затримання посадовців колоній у січні 2024 року

Помічників керівників виправних колоній з Рівненщини та Прикарпаття підозрюють у зловживанні службовим становищем та вимагання хабара. У травні 2024 року Личаківський суд Львова на два місці відсторонив від посади помічника Городищенської виправної колонії №96. Згідно з матеріалами справи, які опублікували у судовому реєстрі, посадовці незаконно продавали буржуйки, шахи й нарди, які виготовили в'язні. Загалом вони вимагали майже 360 тис. грн. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У матеріалах досудового розслідування, яке проводить ДБР у Львові, йдеться, що 2 листопада 2023 року до СБУ надійшло звернення про вимагання хабара помічниками керівників ДУ «Городищенська виправна колонія №96» та ДУ «Коломийська виправна колонія №41». Колонії діяли за змовою й вимагали гроші за необлікований продаж продукції, які виготовляли засуджені. Йдеться про буржуйки, шахи та нарди.

Під час допиту свідок 18 грудня 2023 року розповів, що його знайомий попросив домовитися за купівлю настільних ігор та буржуйок. Чоловік хотів продавати товар в інтернеті. Свідок зустрівся з помічником керівника Городищенської колонії № 96 12 грудня у Рівному та зрозумів, що той вимагає хабар за виготовлення буржуйок у найкоротші терміни. Посадовець зазначив, що вартість однієї пічки становить 7,4 тис. грн. Придбати планували 50 буржуйок, відтак загальна сума становила 370 тис. грн. Посадовець сказав, що в'язні можуть зробити все швидше, якщо він отримає 25 тис. грн. Наступного дня заступнику керівника колонії перерахували гроші на картку.

Крім цього, під час зустрічі з помічником начальника Городищенської колонії, той телефонував помічнику начальника ДУ «Коломийська виправна колонія №41» і домовився зустрітися й обговорити виготовлення в'язнями настільних ігор.

У Коломиї свідок спілкувався з помічником начальника ДУ «Коломийської виправна колонія №41» в кафе. Після цього вони пішли на територію колонії і посадовець показував настільні ігри, які виготовляють в'язні. Вартість виробів становила від 3,2 до 3,6 тис. грн. Він сказав, що в наявності є десять штук, а до кінця тижня можна виготовити ще 10. Вже 21 грудня свідок знову приїхав у колонію. Помічник начальника вимагав 160 тис. грн за виготовлення та передачу 50 комплектів ігор.

Посадовець коломийської колонії 25 січня 2024 року повідомив, що в'язні вже виготовили ігри й повторно вимагав надати йому 160 тис. грн. Свідок сказав, що за виробами приїде його знайомий і передасть гроші готівкою. Через кілька днів, 29 січня, посадовець отримав хабара. Його одразу затримали.

Водночас помічник керівника Городищенської колонії, який вже отримав 25 тис. грн хабара, повідомив свідкові, що засуджені виготовлятимуть буржуйки без укладання договорів. Він сказав, що за 30 буржуйок потрібно заплатити 174 тис. грн. Першу частину грошей, розміром 60 тис. грн, посадовець отримав 4 січня 2024 року, а другу, 114 тис. грн, 29 січня. Одразу після отримання грошей посадовця затримали.

Обох помічників підозрюють в отриманні неправомірної вигоди, використання службового становища та вимаганні хабара (ч. 3 ст. 368 ККУ). Посадовці отримали підозри 29 січня 2024 року. З ухвал Личаківського районного суду відомо, що посадовцю Городищенської колонії обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 151,4 застави. Він скористався такою можливістю й 31 січня вийшов з СІЗО.

Личаківський райсуд продовжив терміни досудового розслідування до 29 липня 2024 року. Крім цього, помічника начальника Городищенської колонії 27 травня на два місяці відсторонили від посади.

Додамо, що з 2021 року керівником ДУ «Городищенська виправна колонія №96» є Юрій Ткачук. З 2017 року начальником «Коломийської виправної колонії №41» є Тарас Катрич.