Посадовці колоній за хабарі продавали товари, виготовлені засудженими

ДБР затримало посадовців Городищенської виправної колонії №96 на Рівненщині та Коломийської виправної колонії №41 на Івано-Франківщині, які наживалися на праці засуджених. Вони продавали товари, виготовлені засудженими, за хабарі, без укладання офіційних угод.

За даними ДБР та прокуратури Львівщини, помічник начальника однієї із колоній Рівненщини вимагав та одержав неправомірну вигоду у розмірі 174 тис. грн за необлікований продаж виробів з металу. Зокрема, за ці гроші працівник колонії обіцяв продати 30 буржуйок, виготовлених засудженими, без відповідних договорів та офіційної оплати.

Виготовлені засудженими товари посадовці колоній продавали без укладання офіційних угод

За аналогічною схемою другий підозрюваний, виконуючий обов’язки начальника виробничої майстерні виправної колонії Івано-Франківщини, вимагав та одержав неправомірну вигоду за продаж виробів з дерева. За хабар чоловік обіцяв організувати виготовлення та передачу 50 комплектів ігрових нард без офіційної оплати. Вартість такої послуги становила 160 тис. грн.

Обох працівників колоній затримали після одержання грошей. Їм інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ). Наразі затримані під вартою і за клопотанням прокурора відсторонені від займаних посад. Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Правоохоронці не розголошують назви установ, де затримали хабарників. За даними ZAXID.NET, затримані посадовці Городищенської виправної колонії №96 та Коломийської виправної колонії №41.