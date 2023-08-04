Керівника Дніпровської виправної колонії затримали за отримання 100 тис. грн хабара

У Дніпрі правоохоронці затримали керівника виправної колонії, якого підозрюють у тому, що він за хабар намагався достроково випустити на свободу одного з ув'язнених, повідомили у п’ятницю, 4 серпня, Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

За інформацією правоохоронців, затриманий намагався звільнити ув’язненого, який відбував покарання за смертельну ДТП. Керівник колонії запевнив чоловіка, що напише позитивну характеристику й підготує інші документи, завдяки чому засуджений матиме право на умовно-дострокове звільнення.

Вартість такої послуги підозрюваний, який працював начальником Дніпровської виправної колонії, оцінив у 100 тисяч гривень. Він попросив переказати гроші на один із банківських рахунків.

Правоохоронці затримали чоловіка після одержання грошей. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Керівнику виправної колонії повідомили про підозру в отриманні хабара. Йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.