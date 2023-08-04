Військкома затримали під час отримання 14 тис. грн за першу з п’яти довідок про зняття автомобілів з комерційного обліку

У Полтавській області Служба безпеки України затримала керівника Миргородського військкомату під час одержання хабара. Він вимагав 70 тисяч гривень від власника місцевого підприємства, яке імпортує автомобілі на територію України. Про затримання посадовця повідомили у п’ятницю, 4 серпня, військова прокуратура, СБУ і поліція Полтавщини.

За інформацією СБУ, військком мав видати довідку про зняття комерційних автомобілів з військового обліку. Цей документ необхідний, щоб переоформити автомобілі у сервісних центрах МВС в умовах воєнного стану. За гроші військком обіцяв не створювати штучних перешкод у процесі зняття з обліку пʼяти машин. Він регулярно вимагав хабарі з підприємців за такі послуги.

Поліція Полтавщини уточнила, що військкома затримали під час передачі довідки про зняття транспортного засобу з військового обліку та перерахування 14 тисяч грн за її оформлення. Під час обшуку у військкома слідчі поліції вилучили дві тисячі доларів, понад 40 тисяч гривень, зброю, набої, чорнові записи, повістки, виписані на імена мобілізованих, печатку, акти та інші речові докази.

Військова прокуратура зазначила, що затриманим виявився полковник, керівник Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (раніше такі центри називали військкоматами). Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.