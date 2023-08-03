Військового затримали під час отримання чергового хабара

На Прикарпатті повідомили про підозру посадовцю військкомату, який разом зі спільниками допомагав виготовляти довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби для охочих ухилитись від неї.

Як повідомила 3 серпня спеціалізована прокуратура, посадовець військкомату на Прикарпатті зобов’язувався виключати своїх «клієнтів» із військового обліку та підтверджував достовірність цих довідок у Державній прикордонній службі. Підозрюваний разом із двома спільниками за гроші допомагав виготовляти довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби.

Вартість «послуги» становила від 3 до 4 тис. доларів. Військового затримали під час отримання чергового хабара. Йому повідомлено про підозру за фактом сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України та зловживання впливом (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України). Раніше його спільникам теж повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ст. 332 КК України).

Наразі усім трьом обрано запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави. Встановлюється причетність до вчиненого інших осіб.