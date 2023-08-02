Червоноградський міський суд Львівщини визнав винним у недбалому ставленні до військової служби начальника Червоноградського РТЦК та СП Петра Вінгольца, який не перевірив документи та безпідставно виключив з військового обліку 11 офіцерів запасу. Суд призначив військовому 3400 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у липні 2023 року, Петро Вінгольц на початку повномасштабного вторгнення Росії, протягом березня – травня 2022 року, недбало ставився до виконання військових обов’язків, не здійснював контроль за правомірністю видачі документів, не перевіряв документів по обліку офіцерів запасу та підписував відмітки про виключення з військового обліку 11 людей.

Це призвело до безпідставного виключення з військово обліку за станом здоров’я 11 офіцерів запасу, після чого вони отримали прав безперешкодно виїхати за кордон. У суді полковник Петро Вінгольц визнав свою вину у вчиненні адмінправопорушення передбаченого ч. 2 ст. 172-15 КУпАП (недбале ставлення до військової служби).

Дослідивши матеріали справи, суддя Микола Новосад визнав полковника Петра Вінгольца винним у недбалому ставленні до військової служби та оштрафував на 3400 грн. На постанову ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці викрили масштабну схему видачі довідок ВЛК про непридатність до військової служби, до якої причетні службовці та члени ВЛК 11 областей, зокрема й Львівської.