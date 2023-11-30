Заступник начальника Личаківської виправної колонії №30 отримав хабар за пом'якшення покарання для засудженого

Шевченківський районний суд Львова повторно розглянув справу обвинуваченого в хабарництві заступника начальника Личаківської виправної колонії №30 Петра Павлуся. Посадовець колонії отримав 1000 доларів хабара за вплив на прийняття рішення щодо зміни покарання засудженому на більш м’яке. Вироком суду його звільнили від відповідальності у зв’язку з закінченням термінів давності.

За матеріалами справи, у 2015 році уродженець села Скнилів Петро Павлусь, обіймаючи посаду заступника начальника з соціально-виховної та психологічної роботи Личаківської виправної колонії №30, одержав 1 тис. доларів хабара. За винагороду він обіцяв посприяти засудженому у вирішенні питання про заміну невідбутої частини покарання більш м’яким. Гроші посадовець колонії отримав в своєму кабінеті від брата засудженого.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав та заперечив факт вимагання та отримання хабара. Він заявив, що не бачив, як брат засудженого клав гроші в шухляду його робочого стола, оскільки в той момент був повернутий спиною і покидав кабінет. Петро Павлусь заявив, що засуджений разом зі своїм братом спровокував дане кримінальне провадження.

Допитаний у суді як свідок тодішній засуджений пояснив, що у 2015 році відбував покарання у колонії №30 та щодо нього не раз готувались документи до суду щодо застосування пільг, проте йому було відмовлено. Тоді ж заступник начальника колонії натякнув, що таке рішення може бути прийняте за винагороду і написав на папірці суму. Брат засудженого звернувся до правоохоронців і посадовця колонії затримали одразу після передачі грошей.

У 2020 році суддя Шевченківського райсуду Далина Глинська розглянула дану справу та визнала Петра Павлуся невинуватим в одержанні хабара (ч. 3 ст. 368 ККУ), натомість перекваліфікувала його дії на зловживання впливом (ч.2 ст.369-2 ККУ). У результаті його було звільнено від відповідальності у зв’язку з закінченням строків давності. Згодом Львівський апеляційний суд скасував виправдувальний вирок і скерував справу на повторний розгляд.

Наприкінці жовтня цього року суддя Шевченківського райсуду Ірина Зима, повторно розглянувши матеріали справи, визнала Петра Павлуся винним у зловживанні впливом (ч.2 ст.369-2 ККУ). Вироком суду йому призначили штраф у 25,5 тис. грн. Водночас його знову звільнили від покарання у зв’язку з завершенням строків давності. На цей вирок подана апеляція.

Петро Павлусь також є депутатом Зимноводівської сільської ради, обраний від Української Галицької партії.