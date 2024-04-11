Працівник колонії на Рівненщині отримав 5 років тюрми за постачання в'язням наркотиків
Дмитро Величко дозволяв за гроші передавати засудженим заборонені речовини
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Рівненський міський суд виніс вирок молодшому інспектору Городищенської виправної колонії за зловживання службовим становищем. Обвинувачений за хабарі дозволяв передавати ув’язненим наркотики. За це йому призначили п’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як йдеться у вироку суду від 4 квітня, обвинувачений Дмитро Величко працював на посаді молодшого інспектора відділу нагляду та безпеки Городищенської виправної колонії із лютого 2022 року. Вперше правоохоронці зафіксували незаконні дії чоловіка у січні 2024 року, коли він на центральному автовокзалі в Рівному отримав 1500 грн хабара. За ці гроші Дмитро Величко пообіцяв людині з волі дозволити безперешкодно постачати та збувати наркотики у колонії. Відтак, обвинувачений ще декілька разів зустрічався з чоловіком і отримував гроші за дозвіл передавати засудженим амфетамін, PVP, канабіс та інші заборонені речовини.
Відомо, що Дмитро Величко – уродженець села Вільгір Гощанської громади, не одружений, раніше судимий не був. Свою вину визнав повністю.
Суддя Євгеній Сидорук визнав працівника Городищенської виправної колонії винним за ч. 1, 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб або повторно) й призначив покарання – п’ять років тюрми з конфіскацією майна. Крім цього, чоловіка на рік позбавили права обіймати посади в органах Державної кримінально-виконавчої служби України.
Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.