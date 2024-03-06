Щотижня надходило орієнтовно 30 нарковмісних пігулок

У Дрогобичі на Львівщині правоохоронці викрили організовану групу, яка постачала наркотики у колонію. Про це у середу, 6 березня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, схему постачання наркотиків налагодив 24-річний утриманець Дрогобицької виправної колонії. Він мав спільників як в колонії, так і на волі. Останні купували бупренорфін та перекидали товар через охоронюваний периметр колонії. Загалом до злочинного угруповання входило чотири людини. Вони кожного тижня отримували близько 30 нарковмісних пігулок, які розповсюджували серед в’язнів колонії. В місяць злочинне угруповання заробляло близько 400 тис. грн. Кошти розподіляли між усіма учасниками.

У вівторок, 5 березня, під час передачі чергової партії товару до колонії поліцейські затримали двох учасників схеми. У них вилучили понад 30 наркопігулок.

Під час обшуків за місцями проживання й утримання, а також у транспортних засобах підозрюваних, правоохоронці вилучили таблетки, мобільні телефони, 2 тис. цигарок без марок акцизного податку та чорнові записи.

Чотирьом учасникам угруповання повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.