Львівські поліцейські знешкодили нарколабораторії, в яких вирощували канабіс на замовлення ув’язнених Дрогобицької виправної колонії. Вилучений товар оцінили у 10 млн грн. Про це 13 березня повідомили у поліції.

Викриття та затримання учасників групи поліцейські проводили у два етапи: 5 березня під час передачі чергової партії в тюрму затримали двох підозрюваних. А 12 березня – знешкодили діяльність лабораторій та затримали відповідального за їхнє функціонування. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 310 ККУ (посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

Нарколабораторії обладнали у двох приватних будинках у Львівському районі. Там встановили спеціальні системи підігріву, освітлення, автоматичного поливу, підживлення ґрунту і повітря тощо. Готовий товар передавали для постачання до виправної установи. Під час обшуків поліцейські вилучили канабісу на 10 млн грн.

«Лідер злочинної групи, перебуваючи за ґратами, налагодив схему постачання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на територію Дрогобицької виправної колонії. З метою збуту заборонених речовин серед засуджених фігурант залучив до ведення наркобізнесу довірених осіб як з-поміж утриманців пенітенціарної установи, так і на волі. Останні відповідали за формування замовлень та їхні перекиди на територію тюрми», – повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Викриття проводили оперативники управління стратегічних розслідувань спільно з працівниками Дрогобицької виправної колонії №40.