У Рівненському СІЗО засуджені продавали наркотики

У Рівненській області правоохоронці викрили засуджених, які налагодили наркотрафік до СІЗО. Організував діяльність 40-річний кримінальний авторитет, який залучив до справи 38-річного ув’язненого за скоєння тяжких злочинів спільника, кількох утриманців СІЗО та двох осіб із волі. Чоловіки продавали наркотики в установі, а гроші ділили між собою. Про це 18 березня повідомили в поліції Рівненщини.

Так, за інформацією слідчих, двоє чоловіків з волі скуповували наркотичні засоби, формували пакунки та перекидали їх на територію Рівненського СІЗО. 40-річний кримінальний авторитет та його довірена особа розподіляли товар серед засуджених, а частину заробленого передавали у так званий «общак». Решту грошей лідер угруповання розподіляв між учасниками організованої злочинної групи.

«Операція з ліквідації тюремного наркобізнесу відбувалася у два етапи. У вересні 2023 року поліцейські перекрили канал надходження наркотиків до Рівненського СІЗО і провели 12 обшуків за місцями перебування та проживання фігурантів. У ході заходів вилучили наркотичні засоби, пристрої для їх вживання, десятки мобільних телефонів та банківських карток, а також чорнові записи», – зазначили в поліції.

13 березня поліцейські провели другий етап операції для притягнення до відповідальності усіх наркозбувачів. Залежно від розподілених ролей учасників злочинної групи, дії кожного з них кваліфікквали за кількома статтями Кримінального кодексу України: