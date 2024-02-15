Семеро волинян організували «бізнес» з виготовлення й продажу наркотиків

На Волині викрили злочинну групу, яка спеціалізувалась на розповсюдженні особливо небезпечних наркотиків – амфетаміну, субутексу та солей «Альфа-PVP». Її організатор – раніше судимий 48-річний житель Ковеля, який залучив до незаконного бізнесу ще шістьох спільників. Їм загрожує від 4 до 8 років ув’язнення.

Як повідомила у четвер, 15 лютого, прес-служба Нацполіції України, підозрювані спеціалізувалися на продажі канабісу, амфетаміну, субутексу та солей «Альфа-PVP». Частину наркотиків організатор замовляв у постачальників, а коноплю вирощував та виготовляв з неї канабіс самостійно його 43-річний спільник.

Інший учасник злочинної групи працював таксистом і доставляв наркотики клієнтам. Частину заборонених речовин на території виправної колонії продавали двоє осіб, які відбувають покарання.

«13 лютого оперативники спільно з правоохоронцями припинили протиправну діяльність фігурантів. Так, організатора та так званого “таксиста” було затримано під час перевезення наркотиків з м. Івано-Франківськ до Волинської області з метою спроби збуту великої партії психотропу субутекс. У ході обшуку автомобіля було вилучено 100 блістерів з наркотичним засобом та 20 тисяч гривень. Загалом у ході слідчих заходів було вилучено наркотичних засобів загальною вартістю майже 1 млн грн, чорнові записи та два автомобілі якими перевозились наркотики», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

Наразі вже затримали організатора й трьох спільників. Усім сімом учасникам злочинного угруповання мають повідомити про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.