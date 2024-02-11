На Волині прикордонники збили дрон із більш як двома десятками кілограмів наркотиків, орієнтовною вартістю 13 млн грн. Про це у неділю, 11 лютого, повідомила Державна прикордонна служба України.

«На околиці одного з прикордонних населених пунктів, що на Волині, прикордонники зі співробітниками СБУ збили коптер з двома пакунками, які містили 22,5 кг гашишу», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

За даними прикордонників, у трьох осіб, причетних до спроби транспортувати наркотики через кордон, проведено обшуки під час яких виявлено безпілотники й інші речові докази.

Правоохоронці вилучили безпілотник і наркотики, а також три автомобілі, які контрабандисти використовували для здійснення незаконної оборудки. Особам повідомлено про підозру, а поки що судом обрано для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

До слова, нещодавно у пункті пропуску «Краківець» під час спроби виїхати з України в Польщу прикордонники затримали 61-річного мешканця Сум, який зізнався, що проковтнув пакетик з гашишем.

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